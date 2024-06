Cheddira, l’agente: “Felicissimo di andare in ritiro con Conte. Oggi una giornata importante per lui…”

Walid Cheddira è uno dei nomi che Antonio Conte vuole valutare in ritiro prima di prendere una decisione sul suo futuro. A tal proposito Bruno di Napoli, il suo agente, ha parlato ai microfoni di Radio Goal: “Walid ha fatto un campionato importante, ha sicuramente attirato l’attenzione di diversi club, ma la priorità è il Napoli. E’ felicissimo di andare in ritiro con Conte, sarà una grande opportunità. Per lui è un sogno, è un ragazzo predisposto al duro lavoro e al sacrificio”.

Poi ha aggiunto: “Non abbiamo ancora sentito nessuno del Napoli perchè al momento abbiamo altre priorità. Tra poco il ragazzo arriverà in città perchè oggi si sposa secondo il rito egiziano”.