Pizzul: “L’approdo di Conte ha convinto Meret a restare al Napoli”

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli, ha parlato dell’approdo di Antonio Conte al Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Il ritorno di Conte in Italia è una notizia ottima visto il prestigio e le capacità di gestione da parte sua. Lui è riuscito a strappare le condizioni da lui volute, tra le altre cose pare che non abbia nemmeno chiesto la luna nel pozzo. Vuol modificare pian piano la situazione con la consapevolezza di dover rimettere a posto una situazione che ha degenerato. Ha destato meraviglia il fatto che il Napoli avesse sprecato tutto dopo lo scudetto vinto con responsabilità condivise da tutte. Ora l’arrivo di Conte ha già dato fiducia e consapevolezza all’ambiente. Meret? Aveva avuto reazioni personali stizzite di fronte a certi atteggiamenti da parte della tifoseria che l’hanno accusato in maniera evidente. Poi il ragazzo è tornato sui suoi passi e il fatto che Conte abbia messo il suo nome tra quelli per ripartire alla grande è un gran vantaggio per il portiere. Meret ora s’è convinto di voler restare a Napoli”