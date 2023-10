Di Marzio: “Questione Osimhen semba risolta, ma per il rinnovo…”

Dopo giorni un po’ travagliati sembra essersi acquietata la vicenda Osimhen. Il comunicato del nigeriano su Instagram ha messo la parola fine sulla questione Tik Tok, anche se il rinnovo resta comunque lontano. Gianluca Di Marzio a Sky ha detto: “Osimhen? Un incidente di percorso grave ma ora risolto. Quello che interessa di più adesso è il rinnovo che sembrava vicino ma non è più arrivato. Il contratto del nigeriano scadrà nel 2025, ma già da gennaio senza rinnovo si perde valore contrattuale per un eventuale cessione la prossima estate. Se il calciatore non dovesse rinnovare in estate verrà ceduto. Non credo andrà via a gennaio, il Napoli non è abituato a questo tipo di cessione. Non saranno 200 milioni, ma è difficile pensare che arrivi qualcuno con 150 milioni. Credo che il Chelsea sia interessato ma non penso sia un qualcosa per gennaio”.