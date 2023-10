Revelo – Intervista agli spagnoli ex Napoli, Reina: “ADL dittatore”, Callejon: “Giocai gratis…”

Revelo, giornale spagnolo, ha dedicato un articolo al Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riportando le dichiarazioni degli ex calciatori spagnoli che hanno chiuso male con lui. Tra questi ci sono Llorente, Callejon e Pepe Reina che definisce “dittatoriale” l’atteggiamento del Patron azzurro all’interno della società.

Llorente

A Napoli ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua vita. Il calciatore dice: “E’ troppo presente all’interno della squadra e spesso scende negli spogliatoi, anche se lui viene dal cinema. Ho vissuto momenti difficili lì quando ci schierammo contro di lui perchè voleva mandarci in ritiro a seguito dei brutti risultati di quel periodo. Mister Ancelotti ci difese e probabilmente fu questo il motivo del suo esonero. Ci multò tutti per essere andati contro di lui. Accettai di andarmene a patto che la mia multa venisse cancellata“.

Reina

Reina ha dichiarato: “Chiusi malissimo con il Presidente. Si comporta da dittatore, non ho niente di buono da dire e preferisco non parlare di lui oggi”.

Callejon

Callejon ha detto: “Dopo 7 stagioni al Napoli mi offrirono il rinnovo poco prima della pandemia ma io rifiutai perchè avevo capito che il mio tempo lì era finito e stavo pensando di tornare in Spagna. Inoltre la proposta non mi soddisfò a pieno e mi aspettavo di più dal club. Dopo tutto sono stato 7 anni lì, giocando più di 350 partite, 50 di media a stagione senza infortuni. Mi aspettavo uno sforzo dal club ma non è arrivato. Quella stagione fu prolungata di due mesi per il covid e chiesi una sorta di prolungamento per giocare a luglio e agosto ma mi risposero che potevo andare via il 30 giugno. Io non volevo lasciare tifosi e compagni bloccati, perdendo la sfida al Camp Nou con il Barca e le altre di campionato. Giocai gratis due mesi ma mi sarebbe piaciuto chiudere in maniera diversa”.