Napoli-Real Madrid probabili formazioni: Garcia sceglie Mario Rui, Ancelotti con l’attacco leggero

Questa sera Napoli e Real Madrid sono di scena al Maradona per la seconda partita del girone di Champions. Attesa per la scelta dei due tecnici, Sky prova ad anticipare i 22 che andranno in campo per le due squadre: formazione tipo per Garcia con Mario Rui favorito su Olivera, Ancelotti con l’attacco leggero e Camavinga terzino.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius