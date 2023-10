Il Napoli si affida ai protagonisti dello scudetto: cambiamento radicale da Bologna

Il Napoli si affida ai suoi uomini scudetto.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Osimhen in panchina per far posto al Cholito Simeone non è stato un segnale sospetto, l’indirettonannuncio di una crisi relazionale e di una nuova tempesta. Il tecnico ha voluto far entrare ancheblui, il più acclamato e costoso giocatore del Napoli, nella rotazione, dandogli spazio nella ripresa. Victor ha subito colpito, di testa, sul magnifico cross di Kvara, tornato ai suoi livelli nelle ultime due partite. Non vi sono segreti dietro la svolta post Bologna ma solo maggiore determinazione in avvio di gara e piena ripresa sul piano fisico dei protagonisti dello scudetto”.