Cruciani sicuro: “Garcia ci ha messo del suo in questo Napoli”

Il giornalista di fede laziale Giuseppe Cruciani è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Il campionato di Napoli e Lazio è figlio di quanto successo questa estate. Dei due presidenti. De Laurentiis ha inteso lo scudetto come un trionfo personale e non ha recuperato il rapporto con Spalletti. E, alla fine del casting è arrivato Garcia che non è la prima scelta. È già anomala la scelta di cambiare allenatore dopo uno scudetto, ma poi Garcia ci ha messo del suo perché nel tentativo di dettare una linea ha fatto capire che lui è più importante di alcuni calciatori. La linea secondo cui viene prima la squadra poi i singoli può essere concordata anche col presidente altrimenti non mi spiego le uscite di Osimhen e Kvaratskhelia. Detto questo, c’è tutto il tempo per recuperare, ma deve esserci armonia. Se la situazione è incrinata nei rapporti, diventa sempre più complicata. Una squadra che ha vinto lo scudetto e perde Kim senza sostituirlo non fa un buon mercato. Mi sono ricreduto grazie a Kim circa la difesa perché pensavo che un difensore potesse sostituirsi facilmente e invece non è così. Si sente molto più l’assenza di Kim che quella di Koulibaly proprio perché Kim è un mostro”.