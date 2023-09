Seduta di allenamento serale per il Napoli che ha svolto la sessione di lavoro allo Stadio Maradona dove domani affronterà l’Udinese per il turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercitazione tecnico-tattica e in chiusura di seduta partita a campo ridotto. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo. Rrahmani ha svolto palestra, piscina e terapie. Juan Jesus ha svolto terapie.