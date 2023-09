Bologna-Napoli, settore ospiti sold out. Ecco quanti tifosi saranno presenti

Dopo aver archiviato la sfida d’esordio in Champions League contro il Braga, ora testa al campionato. Domenica gli uomini di Rudi Garcia saranno attesi dal Bologna di Thiago Motta ed è prevista una grande quantità di tifo partenopeo per la quinta giornata di campionato. I rossoblu sono considerati un’ottima squadra con tanti buoni giocatori. Non sono partiti come speravano dati i 5 punti in 4 incontri, ma la trasferta sarà ostica per il Napoli.

Ai partenopei serve assolutamente conquistare una vittoria che in campionato non è ancora arrivata in questo mese di settembre. Le brutte prestazioni con Lazio e Genoa hanno catapultato l’ambiente azzurro in uno sconforto totale. I tifosi vorrebbero vedere la squadra vincente dell’anno scorso e per questo motivo rimarranno al fianco dei loro giocatori.

Nonostante le tante critiche rivolte al gioco di Rudi Garcia, è prevista un’onda di tifosi azzurri per la sfida contro il Bologna. Per la partita era stato previsto il divieto di trasferta ai tifosi residenti in Campania e nonostante questo il settore ospiti sarà pieno di tifosi napoletani.

Sarà una partita importantissima per il Napoli e per Garcia che, dopo Braga, vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva. La squadra partenopea potrà contare su un’orda incredibile di tifosi pronti a sostenere la squadra anche in trasferta. Saranno infatti oltre 7 mila i sostenitori napoletani che assisteranno alla sfida al Dall’Ara contro il Bologna.