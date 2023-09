Napoli: le condizioni di Rrhamani e Cajuste, brutte notizie per il kosovaro!

Lesione muscolare per Amir Rrahmani. Quello che sembrava essere soltanto un affaticamento per il difensore del Napoli, si è rivelato qualcosa di più. Il nazionale kosovaro era stato schierato nella formazione titolare scelta da Rudi Garcia per affrontare lo Sporting Braga, in Portogallo, alla partita di esordio della squadra partenopea nella fase a gironi dell’edizione 2023/2024 della UEFA Champions League. Una serata sfortunata per l’ex Verona, costretto a lasciare il campo anzitempo.

Sostituito da Leo Ostigard, il numero 13 azzurro si è dovuto accomodare in panchina dolorante. Questa mattina, il giocatore è stato sopposto ad alcuni test specifici. A tal proposito, la SSC Napoli ha comunicato: “Rrahmani si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo”.

Quanto a Jens Cajuste, che ha assistito alla sfida di coppa unicamente dalla tribuna a causa di un fastidio, il club azzurro fa sapere che il calciatore svedese “ha svolto lavoro personalizzato in campo”.