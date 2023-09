Giordano: “Garcia è inattaccabile, c’è un clima pesante attorno alla squadra”

Durante Forza Napoli Sempre, programma in onda su Radio Marte, Antonio Giordano è intervenuto per parlare della prossima sfida degli azzurri.

Di seguito le sue parole: “Chi vorrei vedere in campo a Bologna? Il vero Napoli, senza cose che hanno preoccupato un po’ tutti, compreso Rudi Garcia. Devo riconoscere ci ò che ha detto è eticamente inattaccabile: non tutti è andato come volevamo, ha ammesso, a sottolineare che anche lui sa che le cose potrebbero andare meglio”.

Poi Giordano ha continuato: “Su tutti mi piacerebbe vedere Jesper Lindstrom titolare. Come mi spiego la critica feroce di questo periodo, considerando che la situazione non è così drammatica? Effettivamente, c’è un clima abbastanza pesante attorno alla squadra: non riguarda i giornali, ma una parte della tifoseria. Questo è il malessere dei tempi moderni, con i social che fanno da amplificatore e non aiutano”.

Infine, il giornalista ha concluso: “E’ giusto avere un sano principio critico, ma poi basta. Lo sapevamo che sarebbe finita così: sono le vecchie storie del calcio e non è cambiato mai niente. Dopo uno Scudetto come quello dell’anno scorso, sapevamo che ci sarebbe stato il partito dei nostalgici, perché Spalletti non ha segnato un anno, ha segnato la storia. Critiche al mercato? Questo club è lo stesso che l’anno scorso veniva definitivo visionario, solo senza Giuntoli”.