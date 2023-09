Tecca: “Napoli? Non c’è sintonia con Rudi Garcia. Ho notato nervosismo”

Massimo Tecca, giornalista e telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla squadra azzurra e su quanto visto nelle ultime settimane.

Queste le sue parole: “Il Napoli deve ritrovare solidità e linea comune. Ho notato il nervosismo di Kvaratskhelia che non è più quello dello scorso anno e deve tornare a essere decisivo. Serve ritrovare solidità nello spogliatoio, non c’è sintonia con Garcia: lo si vede anche da Lobotka, pesce fuor d’acqua in questo momento. Champions? Un richiamo troppo forte, deve essere un punto di partenza per tutte le italiane, pensando a quello che è accaduto lo scorso anno, senza lamentarsi del doppio impegno”.