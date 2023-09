Repubblica – In dubbio la posizione di Rudi Garcia: cosa filtra sul suo futuro

Stasera Rudi Garcia è chiamato a vincere contro il Braga se vuole “sopravvivere” sulla panchina del Napoli. Dopo gli ultimi risultati in campionato, la posizione del tecnico francese non è solida come prima.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, l’allenatore non dovrebbe correre rischi nell’immediato, ma molto dipenderà dalle prestazioni e dagli esiti sia della partita di oggi che delle prossime.

Se dovessero mancare segnali di ripresa, a quel punto il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare all’esonero.