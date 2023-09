Onofri: “Garcia farà bene al Napoli, vi spiego il perché”

Claudio Onofri, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Rudi Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Garcia è molto esperto ma ha dovuto intraprendere da poco tempo un lavoro anche psicologico molto, molto difficile da interpretare, in quanto la perfezione che l’anno scorso ha destato il Napoli con i suoi grandi atleti e con la sceneggiatura di Spalletti non è semplice da ripetere pronti via. Poi quest’anno gli avversari secondo me saranno più intraprendenti. Certo la sconfitta con la Lazio non deve allarmare ma dopo arriveranno giudizi più definitivi. Comunque credo che Garcia saprà mettere sullo stesso piano tutto quello che è stato fatto l’anno prima”.