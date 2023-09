Mario Rui titolare contro il Genoa? A parlarne è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Il portoghese ha trovato un minore impiego in queste prime 3 partite, venendo scalzato da Mathias Olivera. L’uruguaiano però, sarà l’ultimo a tornare dagli impegni Nazionali, ed è possibile che non faccia in tempo per essere schierato titolare contro i rossoblù. In tal caso, Rudi Garcia in occasione di Genoa-Napoli schiererà Mario Rui dal primo minuto.