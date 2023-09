Bonucci contro la Juve: “Umiliato dopo più di 500 partite con i bianconeri. Sono state dette cose non vere…”

Leonardo Bonucci ha parlato della separazione con la Juventus ai microfoni di Sportmediaset: “Sono state dette cose non vere dalla società e dall’allenatore. E’ falso che già a febbraio mi era stata comunicata la volontà di terminare il rapporto con il club al culmine della stagione. A fine maggio avevo dato anche la mia disponibilità di fare da chioccia ai nuovi ed essere la quinta sesta scelta in difesa. Solo leggendo i giornali avevo capito qualcosa, fino a quando il 13 giugno Manna e Giuntoli mi hanno comunicato direttamente a casa mia, che ero fuori dal progetto e che la mia presenza avrebbe ostacolato la crescita della squadra. Questa è stata la più grande umiliazione che ho subito in carriera dopo più di 500 partite in bianconero. Ho apprezzato molto la solidarietà dei miei compagni di squadra e non per questa situazione che si era creata. Tutti mi sono stati vicini per il comportamento scorretto ed irrispettoso della società”.