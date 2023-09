Italia-Ucraina – Stasera San Siro non sarà tutto esaurito ma tanti tifosi presenti, più di 55mila biglietti venduti

Stasera alle 20.45 l’Italia affronta un impegno importantissimo, ovvero quello contro l’Ucraina nella sfida per le qualificazioni ad Euro 2024. La sfida di San Siro si rivela già fondamentale per gli uomini di Luciano Spalletti, che si trovano al momento a 4 punti nel girone. San Siro non sarà tutto esaurito, ma la cornice di pubblico è quella importante, su 64mila posti a sedere, sono stati venduti più di 55mila biglietti. Milano è pronta a spingere gli azzurri ad una vittoria che sarebbe di vitale importanza per non pensare allo spauracchio playoff.