Repubblica – Il Genoa si prepara alla sfida col Napoli di sabato, due giocatori non dovrebbero essere della gara

Il genoa si prepara per il ritorno del campionato dopo la sosta per le Nazionali dell’inizio di settembre. Come riportato da Repubblica il mister rossoblu Alberto Gilardino potrebbe dover fare a meno di due suoi calciatori, ovvero di Junior Messias e Alessandro Vogliasco. Entrambi i giocatori hanno dovuto saltare le partite iniziali perché alle prese con degli infortuni, che ancora non hanno smaltito. Come riportato dal giornale l’idea del club ligure è quella di evitare ricadute considerate le tante partite che si devono giocare.