Uefa Youth League – La Champions dei giovani al via il 19 settembre, il calendario completo del Napoli primavera

Il 19 settembre andrà in scena l’inizio della Champions League, ma anche quello della Uefa Youth League. Il Napoli di mister Frustalupi nonostante la retrocessione in Primavera 2 affronterà la competizione, giocando contro Braga, Union Berlino e Real Madrid. Lo scorso anno gli azzurrini hanno terminato il girone con 1 punto, e in questa stagione vogliono provare a fare meglio contro avversari di alto livello. Questo il calendario degli azzurrini:

Braga-Napoli 20 settembre ore 15

Napoli-Real Madrid 3 ottobre ore 14

Union Berlino-Napoli 24 ottobre ore 15

Napoli-Union Berlino 8 novembre

Real Madrid-Napoli 29 novembre

Napoli-Braga 12 dicembre