Genoa-Napoli – Da lunedì verrà messo in vendita il settore ospiti del Ferraris, prelazione per gli abbonati, il prezzo

Per il match in programma il giorno 16 settembre alle ore 20.45 allo stadio Ferraris tra Genoa e Napoli lunedì saranno messi in vendita i biglietti del settore ospiti: I tifosi che avranno una prelazione saranno gli abbonati, che potranno acquistare i biglietti per primi dalle ore 12 di lunedì alle ore 12 di mercoledì. Dalle ore 14 di mercoledì fino alle 19 di venerdì 15 la vendita sarà riservata a chi ha la fidelity card del Napoli, anche se non abbonati. Il prezzo è di 35 euro e sarà acquistabile sul sito vivaticket.