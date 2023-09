Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, vince con la sua Polonia per 2 a 0 contro le isole Far Oer, disputando tutta la partita. Vince e convince con la sua qualità Lindstrom con la sua Danimarca per 7 a 0 contro il San Marino, giocando 72 minuti di intensità e ottima tecnica.