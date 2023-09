Mascara: “Lasciate lavorare Garcia, è un ottimo allenatore”

Giuseppe Mascara, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Un consiglio che posso dare ai napoletani è resettare quanto successo l’anno scorso, perché tanto la storia non la cancella nessuno, resta lì. Ora inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore, nuove idee, 2-3 innesti e i ragazzi per la maggior parte sono rimasti tutti. Bisogna lasciar lavorare il mister, Garcia non è uno sprovveduto e conosce la categoria, il campionato italiano. Ci vuole sicuramente tempo per assimilare nuovi schemi del nuovo mister”.