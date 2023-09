Nazionali, i calciatori del Napoli impegnati oggi 7 settembre

È tempo di nazionali, e tra i calciatori impegnati ci sono anche dei tesserati del Napoli. Oggi 7 settembre sono 3 i giocatori partenopei che scenderanno in campo con la rispettiva selezione. Il primo in ordine cronologico sarà Leo Skiri Ostigard. La Norvegia infatti disputerà un’amichevole contro la Giordania alle ore 19. Successivamente, tocca a due calciatori impegnati per le qualificazioni a Euro 2024. La Polonia di Piotr Zielinski giocherà contro la Nazionale delle Far Oer alle ore 20:45. Stesso orario nel quale sarà in campo la Danimarca di Jesper Lindstrom, che fronteggerà San Marino.