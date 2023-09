Marino: “Il Napoli ci ha perso dal passaggio Spalletti-Garcia”

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il sogno di Spalletti è sempre stato quello di allenare la Nazionale Italiana, l’ex allenatore del Napoli farà grandi cose. Raspadori sarà il perno del gioco. Osimhen? È un grandissimo giocatore, il suo valore è noto a tutti e il Napoli non si può permettere di perderlo a zero. Su Kvaratskhelia invece la situazione è diversa, ha altri anni di contratto, ma sinceramente non ho capito il comunicato del Napoli. Natan? Non è certo Kim ma non possiamo dare un giudizio affrettato senza nemmeno vederlo in campo. Di per certo posso dire una cosa, il Napoli ci ha perso dal passaggio Spalletti-Garcia. Ad Udine spesso incontro tifosi azzurri: chi ama non dimentica, tutti mi mostrano affetto”.