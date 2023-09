Macedonia del Nord-Italia probabili formazioni: due azzurri sicuri del posto e uno in ballottaggio

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla probabile formazione che affronterà la Macedonia del Nord sabato 9 settembre: “Spalletti ha ruotato molto i suoi calciatori in tutti i ruoli del 4-3-3. I sicuri del posto sembrano Donnarumma in porta, Di Lorenzo a desta, Barella al centro e Politano e Chiesa sugli esterni. I ballottaggi sono, per quanto riguarda la difesa Casale-Romagnoli e Mancini-Bastoni, come play se la giocano Cristante e Locatelli e molto dipenderà dall’atteggiamento più o meno offensivo che intenderà adottare Spalletti. Spinazzola e Pessina insidiano Di Marco e Tonali mentre in attacco il duello è tra Immobile e il suo ex pupillo al Napoli Raspadori”.