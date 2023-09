Jacobelli: “Tutte possono dire la loro quest’anno. Bisogna far integrare Natan”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Goal della lotta Scudetto e degli azzurri: “Le milanesi hanno fatto un buon mercato con strategie ben definite, possono dare un contributo molto importate al campionato così come la Lazio, l’Atalanta e la Juventus. Il Napoli è lo stesso dello scorso anno, ha solo bisogno di assimilare bene i concetti di Garcia e far integrare Natan, che ha un eredità pesante. Non mi è piaciuta la vicenda Kvaratskhelia, la comunicazione è stata sbagliata, c’è modo e modo di dire le cose”.