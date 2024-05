Anche oggi Amir Rrahmani ha lavorato in palestra ed è in forte dubbio per l’ultima partita stagionale domenica con il Lecce. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Calzona ha già scelto il sostituto in caso di forfait. Sarà Ostigard ad affiancare Juan Jesus ed ennesima panchina per Natan che ha giocato davvero con il contagocce da quanto il ct della Slovacchia ha sostituito Mazzarri sulla panchina azzurra.