“Napoli è selvaggia, meglio qui a Lisbona”, le dichiarazioni shock di Hjulmand

Morten Hjulmand, ex giocatore del Lecce, accasatosi in questa finestra di mercato allo Sporting Lisbona, ha parlato di diversi temi a visendanmark.dk. Tra questi, l’approdo di Jesper Lindstrom, suo connazionale, al Napoli. Le parole del centrocampista hanno scatenato forti polemiche, visto il modo in cui ha descritto il capoluogo campano.

Ecco le dichiarazioni del calciatore: “Jesper al Napoli? A Lisbona è diverso, qui non è così selvaggia la vita: potrei facilmente andare in giro con la mia ragazza in pace e tranquillità… Naturalmente, anche in agosto ci sono molti turisti”.

Hjulmand era stato accostato al Napoli prima di approdare in Portogallo, e sentire queste parole, non ha fatto piacere ai tifosi azzurri, che avrebbero accolto il centrocampista con euforia.