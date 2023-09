Santacroce: “Se Garcia continua così rischia di perdere Lobotka”

A Radio Amore Campania, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli.

Ecco le sue parole: “Per me i problemi palesati dal Napoli contro la Lazio sono sia tattici che fisici: uno attiva l’altro e viceversa. Garcia ha portato delle novità, diversità rispetto al gioco di Spalletti con il quale c’era una quadratura, ognuno aveva il suo ruolo in ottica complessiva, mentre con il francese si danno pochi punti di riferimento che poi vai a pagare sul piano del dispendio fisico. Ecco perché si vede meno Lobotka che fa a fare il marcatore in fase di costruzione. Centralmente si trova sempre più Anguissa che poi non te lo ritrovi più avanti”.

Poi ha continuato: “Ci sono tanti cambiamenti, e se proprio devo essere sincero, Garcia potrebbe farne anche di meno. Juan Jesus? Non si tratta di analizzare i singoli. Se perdi Kim ti indebolisci a livello tattico complessivo perché il sudcoreano è uno dei migliori al mondo e non a caso va al Bayern Monaco. A mio avviso il Napoli non ha giocato male, l’ho rivista la partita: ci sono tanti errori nel secondo tempo, ma si tratta di movimenti da sistemare. Garcia deve capire che se continua così perde Lobotka, nel senso che si vede poco ed è un peccato visto che è il migliore in Italia nel suo ruolo e in Europa è tra i migliori”.

Infine Santacroce ha concluso: “De Laurentiis? La sua gestione virtuosa si può criticare perché tiene in regola i conti e si vince anche, però poi quando bisogna fare uno sforzo per trattenere calciatori come Kim che oggettivamente hanno un valore diverso, fai fatica e devi rivedere quella politica. Il Napoli preferisce conservare sempre il modus operandi consolidato”.