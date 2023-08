Del Genio: “Lindstrom non viene a fare il sostituto di Kvara, vi spiego”

Paolo del Genio, giornalista tifoso azzurro, ha parlato dell’arrivo di Lindstrom ai microfoni di Il Napoli su Telecapri: “Lindstrom non viene a fare il sostituto di Kvara. Faccio un discorso numerico, il norvegese farà parte dei sei attaccanti e se dovesse andare via il georgiano il prossimo anno, il Napoli acquisterà sicuramente un altro giocatore perchè numericamente è necessario. Ci sarà tempo per valutarlo, ma nel frattempo voglio chiedere scusa a Politano e Raspadori che sono due ottimi calciatori, ma Kvara è un altra cosa. Mi auguro che Lindstrom possa essere più un Kvara che un Politano o Raspadori”.