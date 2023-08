Gazzetta – A breve summit con l’agente di Kvara, prima i rinnovi di Osimhen e Zielinski

Domani alle 20.00 chiuderà il calciomercato e in casa Napoli si potrà parlare finalmente solo di rinnovi. L’agente di Kvicha Kvaratskhelia è in città e a breve incontrerà il presidente De Laurentiis per raggiungere l’accordo definitivo per il nuovo contratto del suo assistito. A tal proposito la Gazzetta dello Sport scrive: “E’ giusto pensare che il presidente dia priorità ai rinnovi di Zielinski e Osimhen (in scadenza nel 2024) e una volta ufficializzati si occuperà di Kvara che ha un contratto fino al 2027. Il Napoli propone al georgiano un ingaggio da 2.5 milioni, il doppio di quanto percepisce ora, non c’è ancora una stretta di mano ufficiale ma ci sarà tempo per discuterne bene nei prossimi giorni”.