Rudi Garcia torna a parlare in conferenza alla vigilia di Napoli-Lazio: i dettagli

Rudi Garcia tornerà a parlare in conferenza stampa domani alle 12:45 alla vigilia del big match con la Lazio. Il tecnico francese aveva saltato la conferenza prima di Napoli-Sassuolo per problemi tecnici, ma ora è pronto a presentare da Castel Volturno la sfida con i biancocelesti in programma sabato alle 20.45 al Maradona. Saranno tanto le domande per il tecnico azzurro anche in virtù della chiusura del calciomercato e dei sorteggi di Champions che si terranno quest’oggi a Montecarlo alle 18:00.