Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli dopo l’acquisto di Lindstrom ha finito il mercato in entrata in questa sessione. Quello del Napoli è stato un mercato conservativo, in cui sono rimasti tutti i protagonisti dello Scudetto, su tutti Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. Ricordiamo che gli acquisti sono stati Natan come post Kim, Cajuste per rafforzare il centrocampo e Linsdtrom per rimpiazzare Lozano.