GdS – Il Napoli prepara il colpo last minute: due centrocampisti nel mirino

Il mercato del Napoli potrebbe non essere chiuso, nonostante l’acquisto di Lindstrom e la rosa teoricamente completa gli azzurri potrebbero cercare di chiudere un altro colpo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’obiettivo sarebbe a centrocampo.

Indipendentemente dal futuro di Demme, pare infatti che gli azzurri stiano cercando un sostituto di Lobotka che possa soddisfare al meglio le richieste del mister Rudi Garcia. Sempre secondo la Gazzetta, le possibilità sarebbero due: Sofyan Amrabat e Lucas Torreira. Il primo è stato seguito per mesi dal Manchester United, che non ha però mai soddisfatto la richiesta della Fiorentina di 30 mln. Il Napoli proporrebbe quindi un prestito con obbligo di riscatto per ottenere il marocchino. L’opzione più concreta sembra però Torreira, trasferitosi al Galatasaray dall’Arsenal per 5 mln la scorsa estate.