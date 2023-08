Repubblica – Con Lindstrom De Laurentiis si è tolto uno sfizio: era un obiettivo di Giuntoli

E’ ufficiale: Jesper Lindstrom è un calciatore del Napoli. Il giovane danese ha firmato un contratto fino al 2028, il Napoli ha versato 25 milioni nelle classe dell’Eintracht (bonus compresi). “C’è anche il retrogusto non trascurabile dello smacco – scrive Repubblica – perché Jesper Lindstrom era un obiettivo di mercato pure della Juventus e Aurelio De Laurentiis è riuscito invece a battere la concorrenza dei bianconeri. Togliendosi lo sfizio supplementare di lasciare a bocca asciutta il suo ex braccio destro, il ds Cristiano Giuntoli“. Ovviamente, l’acquisto dell’esterno destro è soprattutto per motivi di natura tecnica ed economica.