Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale spegne le voci su una sua possibile partenza in prestito. Negli ultimi giorni, si è parlato di una sua possibile nuova avventura in Serie A. In questo video, in cui ripropone il suo primo gol con il Napoli (Napoli-Inter 3-1) e alcuni suoi scatti con la maglia partenopea, per poi scrivere quanto segue. “2023/2024, Pronto per ritornare in campo. Forza Napoli”.