Diego Demme è in uscita dal Napoli, ma anche il possibile trasferimento all’Herta Berlino sembra ormai saltato. Per il centrocampista italo-tedesco c’erano stati dei contatti positivi negli scorsi giorni, il mediano ha rifiutato il trasferimento in Germania. A riportare la notizia Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, che fa anche sapere che il centrocampista è sempre più vicino alla permanenza a Napoli.