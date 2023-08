Dionisi annuncia: “Domani Berardi non sarà della gara, dalla prossima sarà sicuramente disponibile”

Stamattina il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro il Napoli. Il tecnico neroverde ha annunciato ufficialmente il forfait della sua stella, ovvero di Domenico Berardi, che salterà la sfida con gli azzurri. Queste le sue parole: “Domenico si è allenato con la squadra, ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però abbiamo ritenuto di non portarlo domani così da farlo allenare per tornare in condizione”.