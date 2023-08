Ravezzani: “Da Laurentiis? Manca di fair play. Dovrebbe aiutare l’Italia…”

Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo, ha espresso la sua opinione su Twitter in merito alla faccenda De Laurentiis-Italia.

Queste le sue parole: “Equiparare la Nazionale a un club qualsiasi (magari vissuto con astio) dà la misura della totale mancanza di fair play di De Laurentiis che dovrebbe aiutare l’Italia anziché pretendere gabelle e dar lezioni di gestione. Resterà quello che se non vince è sempre colpa d’altri. Se il denaro è l’unica cosa che conta nel calcio, allora ha ragione De Laurentiis. Se esistono valori più importanti, come senso di appartenenza e amore per una maglia che rappresenta la tua nazione, ha torto marcio. Equiparare l’Italia a un club qualsiasi è infinitamente triste”.