Rai, Venerato: “Conte o Gasp le prime opzioni per il Napoli”

Ciro Venerato, giornalista e esperto di mercato per Rai Sport, ha condiviso dettagli sul prossimo allenatore del Napoli durante il Tg Sport Notte: “Entro due settimane o poco più dovremmo avere delle novità. Il Napoli, dopo aver ottenuto l’assenso di Pioli, cercherà di capire se sarà fattibile assicurarsi Conte o Gasperini. La proprietà ha dato il via libera al direttore sportivo Manna per avviare approfondimenti con entrambi i candidati. Con Gasperini e Conte, si dovranno stabilire le strategie di mercato e i relativi stipendi. Nel caso in cui entrambe le trattative non andassero a buon fine (ma non è affatto scontato), De Laurentiis potrebbe rivolgersi all’entourage di Pioli per chiudere un accordo. Si parla di un contratto biennale con un’opzione per il terzo anno.

Attualmente, l’italiano è considerato la quarta scelta. Conte e Gasperini, invece, rimangono le prime opzioni per il Napoli”.