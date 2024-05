Il Mattino – Incontro tra ADL e gli sceicchi, il motivo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe recentemente incontrato gli sceicchi dell’Arabia Saudita, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Mattino. L’incontro si sarebbe svolto in un hotel lungo il lungomare. Tuttavia, l’obiettivo non sarebbe stato la vendita del club, che De Laurentiis ha ribadito non essere in vendita a nessun prezzo, ma piuttosto per discutere di possibili investimenti futuri e partnership commerciali che potrebbero coinvolgere la città di Napoli nel suo complesso.

Gli investitori sauditi sembrano interessati non solo al calcio, ma anche alle attrazioni culturali e turistiche della città, compreso il cinema e lo stadio Maradona, oltre alla squadra del Napoli. Pertanto, l’incontro con De Laurentiis sembra essere stato volto a esplorare opportunità di collaborazione e sviluppo che possano beneficiare sia della città che degli investitori stessi.