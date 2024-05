Gazzetta – Denkey rimane un nome caldo per l’attacco del Napoli

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per potenziare il reparto offensivo, con particolare attenzione al ruolo di centravanti in sostituzione di Osimhen. Uno dei nomi sul radar è Kevin Denkey, 23enne attaccante del Cercle Bruges, l’altra squadra della città di Bruges.

Con 28 gol segnati nella stagione in corso, Denkey si è fatto notare come uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli lo considera un obiettivo di pari importanza rispetto a Retegui. Tuttavia, sorge un problema: essendo internazionale per il Togo, ci sarebbe il rischio di frequenti viaggi in Africa, una pratica che De Laurentiis generalmente preferisce evitare.

Nonostante ciò, il giocatore sembra suscitare interesse e potrebbe essere un’opzione fattibile per il Napoli, anche considerando un costo stimato intorno ai 20 milioni di euro. Una scommessa che potrebbe rivelarsi redditizia per il club partenopeo.