Il Napoli continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sul futuro di Gianluca Gaetano, Diego Demme, Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin.

Il primo potrebbe andare in prestito all’Empoli, mentre il secondo dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Gli altri due, invece, chiedono di giocare di più e per questo spingono per andare altrove: Zanoli avrebbe già un accordo di massima per un prestito al Genoa.