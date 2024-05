Corbo: “Kvara potrebbe andare in difficoltà con il 3-5-2”

Nell’editoriale per Repubblica, Antonio Corbo affronta il tema del futuro del Napoli, evidenziando l’importanza del nuovo direttore sportivo, Manna, e del profilo dell’allenatore. Il presidente De Laurentiis si concentra sul primo punto dell’agenda: definire l’allenatore, il cui profilo avrà un impatto significativo. Si discute della possibilità di adottare un sistema di gioco come il 3-5-2, che potrebbe influenzare anche il mercato dei giocatori come Kvara, o il 3-4-2-1 di Gasperini. Corbo sottolinea l’importanza che il Napoli mantenga una presenza attiva nel panorama calcistico, evitando il silenzio che potrebbe causare incertezze.