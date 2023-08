Corbo: “C’è un precedente negativo sul preparatore atletico”

In un pezzo del suo editoriale pubblicato sul giornale Repubblica, Antonio Corbo si è espresso sul nuovo preparatore atletico degli azzurri, ricordando un’infelice precedente.

Ecco le sue parole: “Sinatti è andato via e gli è subentrato Rongoni, portato da Garcia. C’è un precedente che risale ai tempi della Roma, in cui il preparatore a causa dei numerosissimi infortuni subiti dai calciatori, venne fatto fuori dall’allora presidente Pallotta”. Un aneddoto che non rasserena i tifosi partenopei, visti già i numerosi problemi fisici per i calciatori Campioni d’Italia.