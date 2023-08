Gazzetta – Koopmeiners jolly di centrocampo: ecco dove può giocare

Koopmeiners potrebbe essere un jolly di centrocampo importante per il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attuale centrocampista dell’Atalanta può giocare in ben tre ruoli della mediana e potrebbe fare al caso degli azzurri: “Koop sarebbe un jolly preziosissimo da mettere a disposizione di Garcia, che tra gli impegni di Champions League e campionato avrà bisogno di allungare le rotazioni in mediana senza perdere la qualità in mezzo al campo. Teun, mancino naturale, può giocare da mezzala destra o sinistra. Potrebbe far rifiatare anche Lobotka in regia qualora ce ne fosse bisogno. E, soprattutto, potrebbe anche permettere a Garcia di optare all’occorrenza per il 4-2-3-1, il piano B che il tecnico sta studiando in questi giorni di ritiro”.