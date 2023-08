CorrSport – Fari puntati sul centrocampo: serve qualche rinforzo

Serve qualche rinforzo a centrocampo per il Napoli.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, con l’uscita di Ndombele dalla mediana gli azzurri hanno bisogno di un sostituto al più presto: “Nel gioco delle coppie di metà campo, servirebbe un altro Ndombele, che a giugno – come da prestito – è rientrato al Tottenham: piace Lo Celso, ma non sempre volere è potere, e per il momento al fi anco di Lobotka, Anguissa e Zielinski, restano Elmas (che sa fare tutto), Gaetano (che vorrebbe fare tante cose) e Demme (che non sa cosa farà). Ma il mercato è stato catturato dall’esigenza del difensore e dall’evoluzione-involuzione della vicenda Osimhen, e poi anche da quelle dei contratti di Zielinski e Lozano, distrazioni non da poco: il passato qualcosa insegna, per esempio di blitz last minute utili per completare l’organico”.