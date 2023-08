Gazzetta – Il Napoli ha bisogno di un vice Anguissa: Zambo giocherà anche la Coppa d’Africa

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto valido di Anguissa.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono alla ricerca sul mercato di un profilo che possa sostituire Anguissa per il periodo in cui sarà fuori causa Coppa D’Africa: “Tra l’altro, il Napoli ha tremendamente bisogno di un titolare in più anche per via della Coppa d’Africa del prossimo gennaio, che priverà la mediana azzurra di quello che oggi sembra l’unico giocatore insostituibile: Frank Zambo Anguissa. Motivo in più per sondare il mercato in cerca di un giocatore top, giovane ma già rodato anche in campo internazionale”