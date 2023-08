Il Mattino – Rinnovo Osimhen, richiesta monstre del nigeriano

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Victor Osimhen non ha ancora firmato il rinnovo. Roberto Calenda, il suo procuratore, è stato a Castel di Sangro per un ulteriore colloquio. Il Napoli non vuole accontentare le richieste del suo bomber, ma cerca comunque di avvicinarsi. Pare, infatti, che il 9 abbia chiesto una clausola di 110 milioni di euro e ADL non vuole una penale inferiore ai 160 milioni.

La questione rinnovo è spinosa: Osimhen ha chiesto un ingaggio di 10 milioni. Una cifra monstre, che però il Napoli vuole raggiungere mettendo dentro bonus legati ai gol e premi che riguardano il percorso in Champions League.