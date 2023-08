CdM – Osimhen ci sarà per l’esordio a Frosinone: i dettagli

Victor Osimhen si è fermato, a causa di un leggero affaticamento musicale, ma secondo il Corriere del Mezzogiorno l’esordio con il Frosinone non è a rischio:

“L’esordio di Frosinone è distante solo sedici giorni e Garcia vuole preservare Osimhen. Victor contro il Girona non è andato neanche in panchina in virtù di un leggero affaticamento all’adduttore destro. Ha seguito la partita a bordo campo e oggi gradualmente tornerà ad allenarsi, puntando al rientro per la prossima amichevole di domenica contro l’Augsburg”. Scrive il quotidiano.